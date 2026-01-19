M5 Metro Hattı 24-25 Ocak'ta Kapalı - Son Dakika
M5 Metro Hattı 24-25 Ocak'ta Kapalı

19.01.2026 16:37
M5 Metro Hattı, 24-25 Ocak'ta zorunlu testler nedeniyle kapalı olacak, İETT otobüsleri hizmet verecek.

(İSTANBUL) Metro İstanbul, yakın zamanda kullanıma açılması beklenen Sultanbeyli uzatma etabında gerçekleştirilecek zorunlu testler dolayısıyla Üsküdar-Samandıra durakları arasında hizmet veren M5 metro hattının 24 ve 25 Ocak tarihleri arasında kullanıma kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, hattın kapalı olduğu günlerde, gece seferlerini de kapsayacak şekilde hat güzergahında İETT otobüslerinin hizmet vereceği belirtildi.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının entegrasyon çalışmaları önümüzdeki haftasonu gerçekleştirilecek. Yapılacak zorunlu testler kapsamında M5 hattı 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri kullanıma kapalı olacak. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan duyuruda hattın kapalı olduğu günlerde, gece seferlerini de kapsayacak şekilde hat güzergahında İETT otobüslerinin hizmet vereceği belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar-Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır. Bu kapsamda; 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak, 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır. Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergahında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır."

Kaynak: ANKA

Ulaşım, Güncel, İETT, Son Dakika

