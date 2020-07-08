Macaristan Başbakanı Orban'dan Batı Avrupa'ya "dayatma yapma" uyarısı - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı ve Orta Avrupa ülkeleri arasında çeşitli konularda farklılıklar olduğunu ancak Batı Avrupa ülkelerinin fikirlerini Orta Avrupa ülkelerine zorla kabul ettirmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın da katıldığı, "Sansürsüz Avrupa" adlı uluslararası online konferansta konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) küresel alanda kötü bir performans sergilediğini ve her geçen gün güç kaybettiğini belirten Orban, "Avrupa geriye gidiyor ve bunun delilleri de var. Örneğin, nüfusu azalıyor ve dünya ekonomisindeki yeri geriye gidiyor." diye konuştu.

Avrupa'da 30 yıl önce Fransa- Almanya ekseninin hakim olduğunu, bugün ise Avrupa'daki güç dengelerinin ciddi bir değişikliğe uğradığına dikkati çeken Orban, bugün Fransa'nın çok ciddi bir şekilde borçlandığını ve İngiltere'nin ise AB'den ayrıldığını kaydetti.

Avrupa'da iki düşünce arasında ciddi tartışma yaşandığını, birinin, liberal, solcu, Marksist, aile ve ulus devlet karşıtı tutum sergileyerek Hristiyan öğretilerini reddettiğini ama çok kültürlülüğü ve göçmenlerin getirilmesini desteklediği kaydeden Orban, diğerinin ise antikomünist, aile ve ulus fikrini desteklediğini, Hristiyan kültürünü baz aldığını ifade etti.

Orban, Batı Avrupa ülkelerinin demografik krizi göçmenlerle çözmeye çalıştığını ama Orta Avrupa ülkelerinin ise farklı kültürden insanlarla bir arada yaşamak istemediğini belirtti.

Bazı konularda Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinin farklı düşündüğünü ve Batı Avrupa ülkelerinin kendi fikirlerini zorla kabul ettirmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Orban, "Eğer Batı kendi görüşünü Orta Avrupa'ya zorla kabul ettirmeye çalışmazsa, farklılıklara saygı duyarsa AB bir arada kalabilir. Ana şart şu: Orta Avrupalılara nasıl ve ne şekilde yaşamaları gerektiği dikte edilmemeli." şeklinde konuştu.