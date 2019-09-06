Maçka'da başarılı öğrencilere Trabzonspor forması hediye edildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde başarılı öğrencilere Trabzonspor forması armağan edildi.

Maçka Belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Koray Koçhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal, diğer ilgililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Protokol üyeleri, ilçede üniversite, Anadolu ve Fen liselerini kazanan, ayrıca çeşitli sportif yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere bordo-mavi forma hediye etti.

Kaymakam Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, başarılı öğrencileri bir nebze de olsun ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilere, başarının ödüllendirildiğini göstermek istediklerini de vurgulayan Çomaklı, "Trabzonspor aidiyeti bölgemizde çok üstün bir kültür. Bizler de bu kültürün birer sembolü olarak öğrencilerimize Trabzonspor forması hediye etmeyi düşündük." dedi.

Çomaklı, Belediye Başkanı Koçhan'ın formaları tedarik ettiğini anlatarak, "Öğrencilerimizin birçoğu il dışına gidecek. Onlara alanlarında başarılar diliyorum. Umarın arzu ettikleri mesleklere kısa sürede kavuşurlar. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Koçhan ise üniversite sınavını kazanan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

"Trabzon" denilince akla ilk olarak Trabzonspor'un geldiğini vurgulayan Koçhan, "Hem Trabzonspor'umuza destek olmak hem de sizlerde bir hatırası olsun diye böyle bir şey düşündük. Gideceğiniz yerlerde sizlere başarılar diliyorum. Unutmayın ki bizler her zaman sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.