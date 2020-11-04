Maden ocağında meydana gelen göçükten son anda kurtuldular - Son Dakika

Maden ocağında meydana gelen göçükten son anda kurtuldular

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu 'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükten son anda kurtulan iki işçi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçük, saat 06.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 260 metre altında tavan göçmesi sonucu meydana gelen göçüğü fark eden maden işçileri, ocak içerisindeki boşluğa kaçarak kurtuldu. Göçük sırasında işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan işçilere sağlık ekipleri ocak önünde müdahalede bulundu. Uslucuk ve Köroğlu ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.