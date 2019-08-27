Son Dakika Haberleri: Mahalleler arası futbol turnuvası başladı
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Mahalleler arası futbol turnuvası başladı

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı.

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Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. 4 ayrı grupta 16 takımın mücadele vereceği turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Mahalleler Arası Futbol Tunuvası'nda 16 takım 4 ayrı grupta mücadele ediyor. A Grubunda Kıratlıoğlu Mahallesi, M. Akif Ersoy Mahallesi, Camicedit Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi B Grubunda Emek Mahallesi, Herikli Mahallesi, 200 Evler Mahallesi ve Sümer Mahallesi C Grubunda 350 Evler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle ve 15 Temmuz Mahallesi D Grubunda ise Bekdik Mahallesi, Kapucubaşı Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi'nin yer aldığı turnuva 4 Eylül 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.


Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek. Turnuvada ayrıca en centilmen takım kupası da verilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
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