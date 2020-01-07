Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy yeniden aday - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy yeniden aday - Son Dakika

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy yeniden aday

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 9 Şubat'ta yapılacak olan genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy yeniden aday, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 9 Şubat'ta yapılacak olan genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.


Oda tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir restoranda program düzenlendi. Düzenlenen programda gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyen Oda Başkanı Akif Aksoy; "Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Çok değerli bir görev üstlendiniz. Bu görevde bu güne kadar yapmış olduğunuz hizmetler ve bundan sonraki yapacağınız hizmetler dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Burada bir araya geldik, birlik ve beraberlik içindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberliğimiz bozulmaz. Ülkemiz ve vatanımız için çok daha güzel günler için birlik ve beraberlikte her zaman fayda vardır. Bize de vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.


15 Dönem Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıklaya Başkan Aksoy; oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Aksoy konuşmasını; "Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 9 Şubat'ta genel kurulu var. Yönetim kurulunun almış olduğu oy birliğiyle bir sonraki süreçte yönetim kurulu başkanlığı görevi benim üzerimdeydi. Danışma kurulu tarafından da bu sürecin benim tarafımdan götürülmesine karar verildi. Bu güne kadar 80'li yıllardan beri odamız çok güzel işlere vesile oldu. Temsilcilik zamanından şube olmasına kadar üyelerimize vermiş olduğumuz hizmetlerde birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmadı. İnşallah bundan sonra da oradaki birlik ve beraberliğimiz bozulmaz. Şube olarak da çok güzel faaliyetlerimiz oldu. Sürekli üyelerimizle birlikteydik. İşlerimizi yapmaya çalıştık, vatanımız, milletimiz, üyelerimiz için. Elimizden gelen neyse bu güne kadar onu yaptık, bundan sonra da inşallah yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada açıklıyorum, 15. dönem Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı'na adaylığımı açıklamış bulunuyorum. Bu güne kadar 2 yıllık bir süreç geçirdik. Bu süreç içerisinde il ve ilçelerimizde asansör protokolleri yaptık. Periyodik kontrollerimize hız verdik. Yapmış olduğumuz faaliyetler arasında bacaların kontrollerini yaptık. Çevre kirliliği ile alakalı birçok çalışmamız oldu. Öğrencilere staj konusunda yardımcı olmaya çalıştık. İşi olmayan üyelerimizi bir şekilde işe yerleştirmeye çalıştık. Buna benzer birçok faaliyetimiz oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunları daha fazla geliştireceğiz, daha farklı projelerimiz olacak. Önümüzdeki iki yılı çok daha iyi değerlendirmeye çalışacağız" şeklinde sürdürdü. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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