Makis Giatras: "Mağlubiyeti Hak Ettik"
2 dakika önce
Promitheas Patras Başantrenörü Makis Giatras, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, "İlk yarı çok iyiydik ama ikinci yarı Beşiktaş bizden daha iyiydi.
Promitheas Patras Başantrenörü Makis Giatras, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, "İlk yarı çok iyiydik ama ikinci yarı Beşiktaş bizden daha iyiydi. Mağlubiyeti hak ettik" dedi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japon'a 96-74 mağlup olan Promitheas Patras'ta başantrenör Makis Giatras maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyeti hak ettiklerini belirten Makis, "Beşiktaş liginde güçlü ve kaliteli bir takım. Maç takvimimiz çok zor. 11. maçımıza çıktık. İlk yarı biz oyunda daha iyiydik. Beşiktaş ikinci yarıda bizden daha iyi savunma yaptı ve oyuna ağırlık verdi. Mağlubiyeti hak ettik. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize ağrılık vermemiz gerekiyor. Eksik ve yorgun oyuncularımız vardı. Bunların eksikliğini hissettik" dedi.
Patraslı oyuncu Kaselakis ise, "Zor bir gruptayız. Her maçımıza yüzde 100'müzü vermeliyiz. Kalan maçlarımızı kazanmalıyız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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