Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı - Son Dakika

Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı

1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play off maçlarının oynanacağının belli olmasının ardından kulüplerin çalışmalara başladığı ifade edildi.

Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı, System.String[]

1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play off maçlarının oynanacağının belli olmasının ardından kulüplerin çalışmalara başladığı ifade edildi.


Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 2019-2020 normal sezon lig maçları tamamlanırken, Play-off maçlarının fikstürü çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları aracılığıyla kulüplerle play off maçlarının oynanacağı bilgisini paylaştığı belirtildi. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde normal sezonda A Grubu'nda Darendespor, Hekimhan Girmana ve Malatyaspor, B Grubu'nda ise Arguvan Belediyespor, Arapgirspor ve Battalgazi Belediyespor Play-off'ta oynama hakkını elde etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelenmeden önce Play-off maçlarının fikstür çekimi gerçekleştirilmişti. Fikstür çekimine göre yeniden oynanması halinde maçların programı şöyle: 1. hafta Hekimhan Girmana - Malatyaspor, Arapgirspor-Arguvan Belediyespor, Darendespor-Battalgazi Belediyespor. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı - Son Dakika Spor
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