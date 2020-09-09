Malatya Büyükşehir'de oylama elektronik - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi salonu yenilenerek ilk kez elektronik oylama ile yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yenilenen Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclise hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, meclis salonlarının bir şehrin imajı olduğunu belirtti. Gürkan, "Eylül ayı meclis toplantımızın Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yenilenmiş meclis salonumuzda güzel hizmetler yapılmasını diliyorum" dedi.

Gürkan, "Meclis salonları bir şehrin imajıdır. Dünya şehirlerine baktığımızda meclis binaları, belediye binaları, konservatuarlar, kültür merkezleri o şehrin bütün tematik özelliklerini gösteren prestij yapılardır.

Meclis salonumuzun yenilenmesi gerekiyordu. Vermiş olduğum görevi güzel bir şekilde arkadaşlarımız ifa ettiler. Gerçekten meclis salonumuza baktığımızda yapısal teknik donanımlarıyla, fiziki yapısıyla güzel bir meclis salonu oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu meclis salonunda Malatya'mız için hayırlı hizmetler, hayırlı kararlar almayı temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, meclis üyeleri olarak almış olduğumuz kararlarda uzun süre sorumluluk duyma durumumuz var. Mecliste almış olduğu kararlarda adil adaletli olmak durumundayız. Alınan kararlarda hak hukuk konularına riayet edeceğiz. Bir mahallenin veya bir semtin hakkını zayi edersek bunun sorumluluğu bize aittir. Hakka hukuka ve adalete azami gayret göstereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, 12 bin 300 kilometrekare alan içerisinde gerek yol çalışması gerek alt yapı konusunda, üst yapı noktasında topluma sunulması noktasında gerekli gayreti gösteriyoruz. Parolamız, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız dedik, Şeyh Edebali'nin dediği gibi 'Azminden dönme, çıktığın yolu iyi bil, insanı yaşat ki devlet yaşasın' insanlar şehri inşa ederken esasında gönlünde olanları inşa ediyorlar. Şemsiyemiz gökyüzüdür. Gökyüzünde insanlar nasıl havayı teneffüs ederse, güneşin ışığında ve ısısında perdesini kapatmayan herkes nasıl yararlanıyorsa, bizim hizmet anlayışımızda o çerçeve de olacak dedik ve bu şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışmanın gayret etmenin adil ve adaletli olmanın azim ve gayreti içerisinde olacağız. Yol haritamızı bu şekilde belirleyerek emin adımlarla gayret gösteriyoruz. Korona virüs salgınına yakalanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Öte yandan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder söz alarak, "Meclis toplantısında almış olduğumuz kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başkanımı tanıyan biri olarak, bugüne kadar birçok kurumda görevler yaptı. Görev yaptığı tüm kurumlarda değişim ve dönüşümler yaptı. Meclis Salonumuz gerçekten değişim ve dönüşümü çok güzel bir ortam oluşturulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'da, "Yeni Meclis Salonumuz hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine meclisin yenilenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı kararların alınmasını temenni ediyorum. Bu kadar zor bir süreçte geçerken, pandemi ve depremlerin yaşandığı, ekonomik sorunların olmasına rağmen Malatya Büyükşehir Belediyemiz hiç durmadan ve hiçbir ayrım yapmadan köy, şehir, mezra demeden partiler üstü hizmet amaçlı ekibiyle birlikte yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, yenilenen meclis salonu ile ilgili teknik konularla, elektronik oylama ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verildi. Meclis salonunda yapılan oylamalar elektronik oylama olarak yapıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantılarının ikinci oturumunun 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 15.00'de yapılmasına karar verildi. - MALATYA