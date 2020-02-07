Malatya'da 15 bin 33 binada hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

Malatya'da deprem sonrasında 15 bin 33 binada hasar tespiti yapılırken, depremde ise 332 bina yıkıldı

Yeşilyurt İlçe muhtarlarıyla deprem bilgilendirme toplantısı düzenledi. Mağdur olan vatandaşların doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla Kongre ve Kültür Merkezi salonunda muhtarlarla toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, "İlimiz genelinde bugüne kadar teknik ekiplerimiz tarafından 15 bin 33 binada hasar tespiti yapıldı. Bu da 32 bin 476 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani bağımsız bölüm dediğimiz bir binada 10 daire olabilir 20 daire olabilir sayısının fazla olmasının anlamı bu. Yıkık 332 bina 568 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak 231 bina 485 bağımsız bölüm var. Ağır hasarlı 2 bin 979 bina ve 5 bin 858 bağımsız bölüm var. 535 bina orta hasarlı bin 307 bağımsız bölüm, 3 bin 155 bina az hasarlı 6 bin 755 bağımsız bölüm, 6 bin 334 bina hasarsız 15 bin 310 bağımsız bölüm olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bu tespitlerin iki aşamada yapıldığını belirten Vali Baruş, " İlk olarak genel durumun tespiti açısından teknik ekip tarafından ön hasar tespiti yapılıyor, ikinci tespitler kesin hasar tespitidir. Onun için muhtarlarımız mahallelerine teknik ekip geldiğinde öncelikle ağır hasarlı tahmin ettikleri binaları daha sonrada az hasarlı diğer binaları inceletsin" dedi.

Yeşilyurt İlçesinde bugüne kadar 247 binada tespit yapıldığını aktaran Vali Baruş, " Bin 828 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yeşilyurt ilçemizde yıkık veya acil yıkılacak binamız yok. Ağır hasarlı 25 bina 241 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Orta hasarlı 14 bina 111 bağımsız bölüm, Az hasarlı 42 bina 379 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 155 bina bin 75 bağımsız bölüm hasarsız olduğu tespit edildi" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt ilçesinde yıkılacak ve taşınacak okullar şöyle belirtildi: "Deprem nedeniyle bazı okullarımızda hasarlar oluştu. Ağır hasarlar oluşan veya yıkımı gereken bazı okulları taşımamız gerekiyor. Yeşilyurt ilçemizde Yeşilyurt Ziya Gökalp Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokuluna taşınacak. Yeşilyurt Topsöğüt Ortaokulu, Topsöğüt İlkokuluna taşınacak. Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu, Niyazi Mısri İlkokuluna taşınacak. Sümer İlkokulu, Abdulkadir Eriş İlkokuluna taşınacak. Necatibey Ortaokulu, Nureddin Zengi İlkokuluna taşınacak. Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokuluna taşınacak. Bu okullarımızın yapımı için bir an önce harekete geçeceğiz"

Daha sonra muhtarlarımız vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıdan sonra deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam etmek üzere Kongre ve Kültür Merkezinden ayrılan Vali Baruş, Battalgazi İlçesine bağlı Şehit Fevzi, Sancaktar, Göztepe, Tandoğan ve Orduzu mahalleleri hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş'un inceleme ve ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.

(İHA)