Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, '2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konferansı - Son Dakika

Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı

6 saat önce

Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı düzenlendi.

Malatya'da,

Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite rektörlük binası içerisindeki bulunan İsmet İnönü Müzesi'nde düzenlenen konferansta, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Türk siyasi tarihinde önemli bir komutan olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesinin "İnönü" adını alma sürecinden anlatan Kızılay, "İnönü Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanlarımız için şehrimizde büyük ve ortak bir müze açılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet adamı ve komutan İsmet İnönü'yü rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi, İsmet İnönü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı
Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum

Son Dakika Haberleri
00:00 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
23:58 Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı - Son Dakika
23:58 Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]