Kayıp ihbarında bulunulan şahsın baraj gölünde cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Kayıp ihbarında bulunulan şahsın baraj gölünde cesedine ulaşıldı

25.04.2023 15:07

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Uçar'ın, baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılması için adli tıp morguna kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Uçar'ın (50), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Mehmet Uçar, dün sabah çıktığı evine geri dönmedi. Gece boyunca arama yapan yakınları, sonuç çıkmayınca güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

BARAJA BİR KİŞİNİN GİRDİĞİ İHBAR EDİLDİ

Çalışmalar sürerken, Recai Kutan Baraj Gölü'ne bir kişinin girdiği ihbar edildi. Bölgeye giden dalgıçlar, kayıp Uçar'ın gölde cesedine ulaştı. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp ihbarı yapılan şahsın baraj gölünde cansız bedeni bulundu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kayıp ihbarında bulunulan şahsın baraj gölünde cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp ihbarında bulunulan şahsın baraj gölünde cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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