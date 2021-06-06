Saman yüklü tır yandı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark eden sürücü, aracını durdurup itfaiyeye haber verdi.

Malatya 'da seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

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