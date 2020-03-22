Malatya'da

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde oluşturulan "İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk toplantısı gerçekleştirildi.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Darende Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı İsa Özkan, Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Çalışır, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bakanlığımızca belirlenen 112, 155, 156 çağrı numaralarının yanında, Kaymakamlığımızın (0422) 615 10 55 telefon numarasına ulaşılabilecektir."

Bu konuda tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Çalışır, "Vatandaşlarımızın, doktordan yazdırdığı ilaçtan tutun da evde yiyeceği yemeğe, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak." ifadesini kullandı.

- Doğanşehir

Doğanşehir'de "İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Emniyet Müdürü vekili Alparslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun ile ilgili kurum amirleri katıldı.