MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un (28) acı haberi, Malatya'daki ailesine verildi.
Pençe- Kilit Operasyonunun sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erkuş'un acı haberi, Sancaktar Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Niyazi ile annesi Suna Erkuş'un evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 3 aylık nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Serkan Erkuş'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
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