Malatyalı sporcu Avrupa Yürüyüş Kupası'nda üçüncü oldu

Malatyalı milli sporcu Serhat Güngör, Çekya'da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Podebrady kentindeki organizasyonda milli sporcu Serhat Güngör, 20 yaş altı erkekler 10 kilometre yarışında 42.20'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, sporcularının bir kez daha kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Sporcumuz bizleri onurlandırdı. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Kendisinden daha nice ve daha iyi dereceler bekliyoruz. Şahsım ve kurumum adına sporcumuz Serhat Güngör'ü, ailesini ve antrenörümüz Nihat Erim'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.