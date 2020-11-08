Mali'de kanaat önderi Mahmud Diko yılın kişisi seçildi - Son Dakika

Mali'de kanaat önderi ve muhalefet platformu M5 RFP'nin öne çıkan isimlerinden İmam Mahmud Diko, yılın kişisi seçildi.

Başkent Bamako'da sivil toplum örgütleri ve hareketlerin düzenlediği Forum Libre çerçevesinde, farklı alanlarda ülkede adından söz ettiren kişilere çeşitli ödüller verildi.

Devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için çeşitli sokak eylemleri düzenleyen muhalefet hareketi M5 RFP'nin de en önemli isimlerinden İmam Diko'ya "Yılın Kişisi" ödülü takdim edildi.

Diko, törende yaptığı konuşmada, ödülü, Mali halkı ve M5 RFP gösterilerinde yaşamını yitirenlere ithaf ettiğini söyledi.

İmam Diko kimdir

Timbuktu'da 1954'te doğan Diko, eğitim için önce Moritanya'ya, ardından Suudi Arabistan'a gitti.

Mali'ye 80'li yıllarda dönen Diko, Suudi Arabistan'daki eğitimine karşın tasavvufi düşünceye yakın durarak, Batı Afrika İslam kültürünü benimsedi.

Kendi çevresinde birleştirici söylemleriyle bilinen Diko, dini hizmetlerinin yanı sıra sosyal adalet ve insan hakları konularında da toplumu şekillendirdi.

Diko, 2008'de Mali Yüksek İslam Konseyi Başkanı seçilerek ismini tüm ülkeye duyurdu. İmam Diko, Konsey başkanlığı döneminde, çeşitli arabuluculuk görevlerinde bulundu.

Başkanlık görevini 2019'a kadar yürüten Diko, aynı yılın eylül ayında Dernekler ve Hareketlerin Koordinasyonu (CMAS) hareketini kurdu.

CMAS, ismini, 5 Haziran'da muhalefet platformu M5 RFP'ye dahil oldu.

M5 RFP'nin haziranda dönemin Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası talebiyle başlattığı sokak eylemleri tüm ülkeye yayıldı ve darbenin olduğu 18 Ağustos'a kadar devam etti.

İmam Diko, Keita'nın devrilmesinin ardından artık "camisine döneceğini" ve siyasette yer alacağını duyurdu.