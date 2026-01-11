Mali'de Sanayi Tesislerine Saldırı

Mali'nin batısındaki Bafoulabe bölgesinde silahlı kişilerin birçok sanayi tesisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Mali Ulusal İşverenler Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahima Diawara, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamasında, Kayes bölgesine bağlı Bafoulabe'de bulunan fabrikasının silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Diawara, fabrikasının ciddi hasar aldığını ya da tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu aktardı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Diawara, "Bafoulabe'deki fabrikam şu anda silahlı kişiler tarafından saldırıya uğruyor." ifadelerini kullandı ve durumla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadığını ekledi.

Diawara, aynı bölgede bulunan diğer sanayi tesislerinin de hedef alındığını vurgulayarak, söz konusu tesislerin birbirine yalnızca birkaç kilometre mesafede yer aldığını anlattı.

Bafoulabe, başkent Bamako'nun yaklaşık 330 kilometre kuzeybatısında yer alıyor ve başkenti Kayes bölgesine bağlayan, ticaret ve tedarik açısından hayati öneme sahip RN1 karayoluna yakın bir konumda bulunuyor.

Eylül 2025'ten bu yana bu yol, El-Kaide bağlantılı silahlı grup JNIM'e atfedilen ve bağımsız araştırmalara göre Mali'nin batısında 130'dan fazla akaryakıt tankerinin imha edilmesiyle sonuçlanan tekrarlanan saldırılara sahne oldu.

Söz konusu saldırılar, son aylarda Kayes-Bamako hattında yakıt sıkıntısına, ekonomik aksamaya ve kalıcı güvensizliğe yol açtı.