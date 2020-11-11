Malta'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi - Son Dakika

Malta'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi

11.11.2020 21:27
Malta'da

Malta'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında fidan dikildi.

Malta'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Malta'da adanın batısındaki Ghajn Tuffieha'da fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim törenine, Malta Çevre, İklim Değişikliği ve Planlama Bakanı Aaron Farrugia, Malta Çevre Genel Müdürü (GM) Herman Galea ve Kuzey Batı Doğa Kurulu Başkanı Salvador Vella ile Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Büyükelçilik Müsteşarı Tuğba Alan Özdenfedakar, Büyükelçilik Müsteşarı Muzaffer Yüksel, Tarım ve Orman Bakanlığında Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Mukan Yazar ve Uzman Burcu Yolaçan katıldı.

Törende Büyükelçilik Müsteşarı Özdenfedakar ve Bakan Farruggia, sembolik olarak fidan dikti.

Bakan Farrugia, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Malta arasındaki iş birliğinin önemini vurgularken, Türkiye'nin Malta'nın ağaçlandırma çabalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Törende, toplam 1000 fidan dikildi.

Geleceğe Nefes, Tarım, Milli, Malta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malta'da 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası çerçevesinde fidan dikildi - Son Dakika


Son Dakika

Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi
İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı         
21:11
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu         
20:28
CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı         
20:11
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
19:33
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 21:37:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malta'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei