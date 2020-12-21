Maltepe'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu - Son Dakika

Maltepe'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Maltepe'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu Maltepe Aydın Evler mahallesinde sabaha karşı gaz kaçağı meydana geldi.

Maltepe'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu İSTANBUL - Maltepe Aydın Evler mahallesinde sabaha karşı gaz kaçağı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye İGDAŞ ekipleri sevk edilirken mahalleli panik yaşadı. Olay saat 06.30 sıralarında Aydın Evler Mahallesi Poyraz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta gaz kokusu duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağını kontrol altına aldı. O esnada evlerinden işe giden vatandaşlar panik yaşadı.

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