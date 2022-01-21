Maltepe'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kızı ezdi - Son Dakika

Maltepe'de kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki genç kızı hafif ticari araç ezdi. İtfaiye tarafından kurtarılan genç kız yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Bilal Mank'ın (27) geri geri sürdüğü hafif ticari araç, kaldırıma çıktı. Araç, kurstan çıkıp kaldırımda babasını bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız üzerine gelen aracın altında kaldı. 14 yaşındaki genç kızın aracın altında kaldığını görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın altında kalan kızı yaralı halde kurtardı. Zeynep Yüsra Karahan ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Bilal Mank ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zeynep Yüsra Karahan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, sürücü Bilal Mank'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Akşam 7 buçuk sıralarında oldu. Saç keserken bir çığlık duyduk. Arabanın geri geri gelerek arkadaşı ezdiğini gördük. Koşmamızla beraber anca durabildi. Bilinci yerindeydi" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Zeynep Yüsra Karahan'ın kaldırımda babasını beklediği esnada hafif ticari aracın geri geri hareket ettiği ve Karahan'a çarparak altına aldığı görülüyor. - İSTANBUL