İSTANBUL-MALTEPE'DE KANLI BASKIN 2 ÖLÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-MALTEPE'DE KANLI BASKIN 2 ÖLÜ

29.03.2023 17:49

MALTEPE'de eski sevgilisinin babasının evine giden 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı.

MALTEPE'de eski sevgilisinin babasının evine giden 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Dirlik saldırının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23: 00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş(36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı. Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş'ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik'e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş'ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi. Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SEYRANTEPE'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik'in verdiği ifadesinde Tuğba Demirbaş ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Bir aile yakını ise, 'Aralarında sorunlar varmış. Evde katliam yapmış. Başsağlığı dilemek için geldim. Baba ve oğlunu vurmuş. İkisi de yaşamını yitirdiö dedi.

Kaynak: DHA
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