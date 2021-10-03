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MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI

03.10.2021 14:06

MALTEPE'de emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., köpeğine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

MALTEPE'de emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., köpeğine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

Olay dün Maltepe Yalı Mahallesi Hedef Sokak'ta meydana geldi. Emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi 'Stay' isimli köpeğinin yanına indi. Agresif tavırlar sergilediği gerekçesi ile kulübesinden çıkardığı köpeğine şiddet uygulayan Arslan Adnan G., çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, emekli radyoloji uzmanını gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi. Arslan Adnan G.'nin polisteki ifadesinde, Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum dediği öğrenildi. Öte yandan köpek, geçici olarak Çekmeköy'de bulunan özel bir hayvan oteline yerleştirildi.

MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI
MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI
MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI
MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI

Radyoloji uzmanı, Maltepe, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE'DE KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN EMEKLİ RADYOLOJİ UZMANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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