Maltepe'deki gıda işletmelerine "Güvenilir Eller Sertifikası" - Son Dakika

Maltepe Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında Maltepe'de faaliyet gösteren gıda işletmesi sahiplerine eğitim programı uyguladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 130 gıda işletmesine, "Güvenilir Eller Sertifikası" verildi.

Maltepe Belediyesi, Güvenilir Ürün Platformu ile Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürlüğünün işbirliği ile pandemiye karşı çok önemli bir adım atıldı. Güvenli üretim, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve iletişim ile güncel mevzuat bilgilerini içeren "Güvenli 2023-Güvenilir Eller" eğitim programına katılan 130 gıda işletmesine, sertifika verildi. Online olarak gerçekleştirilen sertifika törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, gazeteci Celal Toprak gibi önemli isimler katıldı.

"Gıda sektörünün önünü açacak"

Eğitimlerle ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, pandemiden en fazla gıda sektörünün etkilendiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçte gıda güvenliği ve hijyen önem kazandı. Maltepe ilçesi olarak lezzet konusunda zaten fark yaratmaya başlamıştık. Şimdi ilçemizde faaliyet gösteren, gıda satış noktaları, gıda imalathaneleri, fırınlar ve lokantaların da gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını istedik. Bilginin paylaştıkça önemli hale geldiğini düşünerek bu eğitimleri başlattık. Kentimizdeki gıda sektörünün önünü açacak bir adım olacak. Ben sabahları çok erken saatlerde sokağa çıkıyorum. Esnaflarımızı, işletmeleri dolaşıyorum. İlk zamanlar hijyen konusunda gerekli özenin gösterilmediğini görmüştüm. Bu alanda ciddi bir eğitime ihtiyacımız olduğunu işletme sahiplerine anlatıyordum. Kaliteyi ne kadar yükseğe çıkarabilirsek, o kadar başarılı oluruz. Sizlerden bu konuda bir öneri gelince canla başla sahiplendim. Güvenilir Ürün Platformu ile Unilever'in işbirliği yaparak böyle bir sosyal sorumluk projesi yapması çok önemli bir adım. Her iki kuruma da teşekkür ediyorum. Bu eğitim çalışması Maltepe'de pandemiye karşı duruşa katkı yapacak. Amacımız Maltepe'nin en güvenilir mekanlara sahip olması. Sertifika alanları kutluyorum. Bu eğitime katılanlar aldıkları sertifikayı en görünecek yere asmalı" dedi. - İSTANBUL