Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettiler - Son Dakika

Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettiler

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle öldürüp, daha sonra kesmeye başlayan şüpheliler köylünün haberi olması üzerine kaçtı. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesinde dün akşam saatlerinde 1 yabani inek ve 8 aylık yavrusu tüfekle öldürüldü. Şüpheliler kafasını kestiği hayvanların etini parçalamaya başladığı sırada mahalle sakinlerinin bölgeye geldiğini görünce hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine Kızılalan mevkiine gelen mahalle muhtarı Nuri Köseloğlu ve mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Mahalle muhtarının ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, olay yeri inceleme, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde ineğin mahalle kırsalında sürü halinde gezen yabani inek olduğu, inekte 3, yavrusunda 1 olmak üzere 4 adet domuz kurşunuyla öldürüldükleri belirlendi. İnekleri tüfekle vuran kişilerin ineğin kafasını kesip derisini yüzmeye hazırlandıkları, köylüleri görünce amaçlarına ulaşamayarak kaçtıkları belirlendi. İnek ve yavrusu, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kazılan çukura gömüldü.

Yaylaalan Mahallesi kırsalında çok sayıda yabani inek bulunduğunu belirten Yaylaalan Mahalle Muhtarı Nuri Köseloğlu,"Yakın zamana kadar köyümüzde doğurmayan inekler ilkbaharda beslenmeleri için dağa salınır, son bahar da geri gelirdi. Bu sığırlar geri gelmeyip dağda yaşamını sürdüren ve çoğalan sığırlar. Bunlar kovsan gitmez, köyümüzün geçim kaynağı olan defneler başta olmak üzere ekili alanlara zarar verir. Bir türlü bunlardan kurtulamıyoruz. Zaman zaman bu sığırların çalındığını, tüfekle vurulup satıldığını duyduk. Sadece bizim köyümüzün değil komşu köylerin de başının belası" dedi.