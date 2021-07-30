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Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti

30.07.2021 14:05

Manavgat'ta devam eden orman yangınlarında yaşlı bir Alman turist ölümden kıl payı kurtuldu. Kaldığı villadan ayakkabılarını bile almadan kendisini yola atan turisti, oradan geçen bir orman işçisi kurtardı. Zehirlenmeye karşı ayran içirilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde binlerce hektarlık alanda etkili olan orman yangınında, yaşlı bir Alman vatandaşı ölümden döndü. Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu.

AYRAN İÇİRDİ

Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi. Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü.

"BİLİNCİ YERİNE GELİNCEYE KADAR KONUŞTUK"

Bölgede görev yapan ekiplere erzak taşıdığını söyleyen orman işçisi Ali Karaoğlan, "Kalemler'de erzak dağıtıyorduk. O esnada dumanın içinden geçtik. Geçtiğimizde Alman vatandaşını dumandan zehirlenmiş bir şekilde yerde yatarken gördük. İlk müdahale için ayran verdik. Bilinci yerine gelince kadar konuştuk ve arabamıza aldık ve 112 ekibi gelince teslim ettik" dedi.

İki çocuk babası Karaoğlan, yaşlı Alman'ın yanan evinden sürenerek o yola geldiğini söyledi. Alman adamın evine girip, başka birisinin olup olmadığına da baktıklarını söyleyen orman işçisi Karaoğlan, "Villasında kimse yoktu ama yanmıştı. Ben ve arkadaşlarım vatandaşlık görevimizi yaptık. Sağlık durumu iyiydi" diye konuştu.

Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti

Ali Karaoğlan, Karaoğlan, Manavgat, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti - Son Dakika


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