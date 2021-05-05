Manisa'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu