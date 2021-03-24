Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı - Son Dakika

Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerle çarptı. Karayolunu trafiğe kapatan TIR'a çarpan başka bir otomobil de hurdaya döndü. Kaza nedeniyşe İzmir- Ankara D300 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.