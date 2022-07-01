Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarında M.A. (40) idaresindeki 34 BCB 857 plakalı araç ile yolun solunda bulunan benzinliğe girmek için döndüğü esnada karşı istikametten gelen 45 KB 7071 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.K. (30) ve yolcu olarak bulunan E.G. (46) isimli kadınlar hafif şekilde yaralandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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