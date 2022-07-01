Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

01.07.2022 10:18
Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kadın yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kadın yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarında M.A. (40) idaresindeki 34 BCB 857 plakalı araç ile yolun solunda bulunan benzinliğe girmek için döndüğü esnada karşı istikametten gelen 45 KB 7071 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.K. (30) ve yolcu olarak bulunan E.G. (46) isimli kadınlar hafif şekilde yaralandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kaynak: İHA

Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement