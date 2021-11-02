Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerince durdurulan otomobilde el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Aytmatov Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 35 DKL 27 plakalı otomobilin sürücüsü N.K'nın uygulama noktasında şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu araçta arama yaptı.
Aramada, el freninin altına saklanmış sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.K. işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA
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