Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan N.K. işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekipler, 35 DKL 27 plakalı otomobilin sürücüsü N.K'nın uygulama noktasında şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu araçta arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Aytmatov Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

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