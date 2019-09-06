Son Dakika Haberleri: Manisa'da tehlikeli serinlik
Son Dakika Genel Haber

Manisa'da tehlikeli serinlik

57 dakika önce

- Manisa'da tehlikeli serinlikMANİSA - Manisa'da sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikenin farkında olmadan serinlemek için girdikleri elektrikli süs havuzlarında hayatlarını riske atıyor.

- Manisa'da tehlikeli serinlik

MANİSA - Manisa'da sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikenin farkında olmadan serinlemek için girdikleri elektrikli süs havuzlarında hayatlarını riske atıyor.

Manisa'da sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen çocuklar, kentteki süs havuzlarına giriyor. 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarı levhasına rağmen tehlikenin farkında olmadan elektrikli süs havuzlarına giren çocuklar, adeta tehlikeye davetiye çıkartıyorlar. Şehzadeler ilçesindeki Bülent Koşmaz Parkı üzerindeki süs havuzunda görülen çocuklar, vatandaşların uyarılarına rağmen yüzmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Manisa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir şahıs, boşanma davasının sürdüğü eşini öldürdü, eşinin birlikte yaşadığı erkeği ise yaraladı
Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili çağrı: Çıkın, açıklayın İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:09:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da tehlikeli serinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]