Manisa'da trafik kazasında yaralanan genç 8 ay sonra öldü - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan Süleyman Demirer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Demirci - Salihli Karayolu'nun Kılavuzlar Mahallesi çıkışında 10 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Demirer, bugün tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Demirer'in yakınları ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Demirer'in cenazesi Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesinde yarın toprağa verilecek.
Olay
10 Mayıs'ta Manisa'nın Demirci - Salihli Karayolu'nun Kılavuzlar Mahallesi çıkışında Ramazan Çetin'in kullandığı 45 BA 832 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Süleyman Demirer yönetimindeki 45 PU 217 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü Süleyman Demirer ve amcasının oğlu Mustafa Demirer ağır yaralanmıştı.
Mustafa Demirer de 28 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede ölmüştü.