Manisa FK'da seri bitti

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Ergene Velimeşespor'la evinde 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde seri sona erdi. Sezonun ilk 5 haftasında Çorum FK, Kocaelispor, Afjet Afyonspor, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarını kazanıp lige fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar 6'da 6 yapamadı. Kaybedilen 2 puana rağmen liderliğini sürdüren Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Girdikleri birçok pozisyonu değerlendiremediklerini ifade eden Özbalta, "Ben takımımın sergilediği performanstan memnunum. Dünyada futbola baktığımızda en zor şey 8 ya da 9 oyuncuyla kapanan takımları açmaktır. Ona rağmen ilk ve ikinci yarıda önemli pozisyonlarımız var. Bu gibi maçlar oyuncuların zihinsel anlamda güçlü olabilmeleri adına bir işaret. Biz istikrarlı gidişatımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Manisa FK gelecek hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.