Manisa FK fırtına gibi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u da 5-1 yenerek 4'te 4 yapan Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi esiyor. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a kaybedip 1'inci Lig'e çıkma şansını kaçıran siyah-beyazlılar, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda 12 puan toplayıp zirveye kuruldu. Ege ekibi 4 haftada attığı 18 golle de profesyonel liglerin en çok skor üreten takımı oldu. Çorum FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek lige başlayan Manisa FK, Kocaelispor'u 6-1, Afjet Afyonspor'u 4-0 ve İnegölspor'u da 5-1'le devirdi.

Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, ilk 4 haftada çok iyi bir görüntü ortaya koyduklarını söyledi. Özbalta, "Sezona oyun ve skor olarak iyi başladık. Lig uzun bir maraton. Ciddiyeti elden bırakmayacağız ve çalışacağız. Alınan sonuçları hak ettik. Devamını getireceğiz. Camiamızın beklentilerini biliyoruz ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.