Ormanda 1 kilo 700 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanda 1 kilo 700 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi

04.08.2022 09:59
Ormanda 1 kilo 700 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki jandarma operasyonunda, ormanda 1 kilo 700 gram esrar ile 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki jandarma operasyonunda, ormanda 1 kilo 700 gram esrar ile 180 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Afşar Mahallesi Yenimahalle mevkisindeki ormanda, izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bölgede yapılan aramada, boyları 50 ile 180 santimetre arasında değişen toplam 180 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Hint keneviri ve esrardan bir miktar örnek alındıktan sonra kalanı imha edildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Eşi Fadim'i öldürüp evinin bodruma saklamış Eşi Fadim'i öldürüp evinin bodruma saklamış Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalanınca gülerek 'Daha çağırmadılar ki' dedi Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalanınca gülerek 'Daha çağırmadılar ki' dedi
Kaynak: DHA

Jandarma, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda 1 kilo 700 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ormanda 1 kilo 700 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement