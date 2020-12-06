Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Valilik makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" ve Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı eserlerini seçti.

Karadeniz, 100 yıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Karadeniz, "Marifet iltifata tabidir, sözünden hareketle başarılı olanlara iltifat etmek, onurlandırmak hizmet verdiği kitlenin yükümlülüğüdür. Dereceye girsin girmesin, bu fotoğrafları çeken tüm fotomuhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.