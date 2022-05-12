MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU - Son Dakika
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MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU

12.05.2022 00:26

Sanatçı Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi.

Sanatçı Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konser nedeniyle sanatçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası ve Manisa Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç, Manisa'da konser verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Valiliği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde Atatürk Kent Park'ında organize edilen konsere Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü pop sanatçısı, sevilen şarkılarının bazılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Oğuzhan Koç'a çiçek ve hediye takdim etti. Oğuzhan Koç da Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere ve Manisalılara teşekkür etti.

MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU
MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU
MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU
MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU
MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSALILAR OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE COŞTU - Son Dakika


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