MARDİN'DE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ - Son Dakika

MARDİN Ticaret İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri, döviz kurundaki düşüş sonrası fahiş fiyatla ürün satılmasını engellemek için kentte basta zincir marketler olmak üzere birçok iş yerinde denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, döviz kurundaki düşüşün etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için kasap, lokanta, fırın ve zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, başta gıda olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat listeleri kontrol edildi. Ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatları arasında fark olup, olmadığı incelendi. Denetimlere Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle de eşlik etti.

'CEZALANDIRMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ'

Denetim sonrası açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, "Haftanın 5 gününde kasapları, fırınları, lokantaları ve marketleri denetliyoruz. Tüketiciyi kandırmaya yönelik, aldatmaya yönelik bir durum söz konusu olduğunda, raf ile kasa fiyatı arasında bir uyumsuzluk olduğunda ya da alış fiyatına çok aşırı kar koyduklarında, fahiş fiyat tespiti ile tutanaklarımızı tutuyor ve bu konuda cezalandırmaktan çekinmiyoruz. Halkımızın aldatılmaması, kandırılmaması, kendilerine fahiş fiyattan ürünlerin satılmaması ile ilgili gerekli tedbirleri beraber alıyoruz. Bütün Türkiye'de bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın da açık talimatları var. Tüketiciye pahalı ve fahiş fiyattan ürün satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız" dedi.

Vatandaşlardan Ali Aktay da fiyatların şu anda da çok yüksek olduğunu belirterek, "Yüksek buluyoruz ama yöneticilerimiz araya girmişler. İnşallah, bir şeyler yaparlar da biraz fiyatlar uygun olur. Vatandaş da rahat eder" diye konuştu.