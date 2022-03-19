Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Mardin Ömerli karayolunda Hop geçidi mevkiinde iki araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 8 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.

SIKIŞAN VATANDAŞLARI İTFAİYE KURTARDI

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar devlet hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;