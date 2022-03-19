Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

19.03.2022 12:45
Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Mardin'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. Ömerli karayolunda yaşanan kazada, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

Mardin Ömerli karayolunda Hop geçidi mevkiinde iki araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 8 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.

SIKIŞAN VATANDAŞLARI İTFAİYE KURTARDI

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar devlet hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
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112 Acil, Tragger, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
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SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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