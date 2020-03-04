Mardin'de jandarmadan hayvan hırsızlığı operasyonu - Son Dakika
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Mardin'de jandarmadan hayvan hırsızlığı operasyonu

7 saat önce

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 hayvan çaldığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Mardin'de jandarmadan hayvan hırsızlığı operasyonu, System.String[]

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 hayvan çaldığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Şubat'ta Midyat ilçesi Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran, İ.T. Taşlıburç Mahallesinden 132 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 132 küçükbaş hayvanın Nusaybin ilçesinin Tepe Üstü Mahallesinde yaşayan B.Y. tarafından çalındığı ve çalınan hayvanların Şırnak'ın Cizre ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayvan alıp satan A.P'ye 105 bin lira karşılığında satıldığı tespit edildi.

Hayvanlardan 59'unun A.P. tarafından kesilerek perakende satıldığı, kalan 73'ünün küçükbaş hayvanın da ahırda olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince mağdur İ.T'ye A.P'nin ağılında teşhis ettiği küçükbaş hayvanlar teslim edildi.

Gözaltına alınan B.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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