Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor - Son Dakika

Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimler sürüyor.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul kantinleri, Öğretmenevi, fırın, bakkal, lokanta, berber, kuaför ile kasaplarda hijyen ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, denetimlerin her gün farklı kurum müdürünün katılımıyla sahada devam ettiğini söyledi.

Salgının etkisinin azaltılması konusunda vatandaşlara çok önemli görevler düştüğünü dile getiren Altay, "Her şey çocuklarımızın sağlığı için. Yeni normalleşme döneminde denetimlerimizi hiçbir zaman aksatmıyoruz. Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Personelimiz, çalışanlarımız bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu süreci yöneteceğiz, hep birlikte salgından kurtulacağız." dedi.