MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, 'Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması' projesinde 45 gün süren 2021 yılı Kale kazı çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi geçmişi Roma, Bizans, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlılar başta olmak üzere farklı krallık, imparatorluk ve kültürlerin izlerini taşıyan Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması için başlattığı projede, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından 2014-2018 yılları arasında kısa dönemlerle kazı çalışmaları yapıldı.

MAÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş şehrin nüvesini oluşturan Mardin Kalesi'nin tarihi ve kültürel haritasını tespite yönelik projede 2021 yılı kazı çalışmalarının başarı ile tamamlandığını belirtti. Mardin Kalesi'nde gerçekleştirilecek kazı ve bilimsel çalışmaların neticesinde kalenin bir turizm mekanı olarak şehre kazandırılabileceği müjdesini veren Yeşilbaş, kazıya Sanat Tarihi, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans programından stajyer öğrencilerin de katılım sağladığını belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 'Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile Güneydoğu'nun şiirsel kentlerinden biridir. Birçok seyyah tarafından dikkat çeken Mardin Kalesi, yüzyıllar boyunca kuvvetli etkileri olan bir savunma tesisi olarak 19'ncu yüzyıla kadar asker gücü ile alınamayan kaleler arasında zikredilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları ile Kale'nin turizme açılacak olması kente artı bir değer katacaktır' dedi.