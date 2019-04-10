Maria Meryem Gültekin Ameliyat Oldu
59 dakika önce
Bellona Kayseri Basketbol takımın başarılı oyuncusu Maria Meryem Gültekin ameliyat oldu.
Bellona Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:27 Kaynak: İHA
Basketbol takımın başarılı oyuncusu Maria Meryem Gültekin
ameliyat oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı oyuncularından Maria Meryem Gültekin ameliyat oldu.
Özel bir hastanede Prof. Dr. Sinan Karaoğlu
tarafından başarılı bir operasyon geçiren Maria Meryem Gültekin 3-4 ay sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 1 yıl önce sol ayak topuğundan ameliyat olan ancak düzelemeyen genç basketbolcu yeniden ameliyat oldu.
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