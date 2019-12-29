Marmara Adası'nda 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor - Son Dakika

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinden giden elektrik kablolarının arızalanması nedeniyle 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Narlı'dan Marmara Adası'na denizin dibinden giden elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi.

Elektriklerin kesilmesi üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışma başlattı. Ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamadı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narlı'dan denizin dibinden Marmara Adası'na gelen 3 hattaki arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Aksoy, Paşa Limanı'ndan gelen ayrı bir hatla Avşa'ya elektrik sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Narlı'dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Bu yüzden adaya elektrik veremiyoruz. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kabloların arıza yapması geminin çapasının takılmasından olabilir. Büyük bir ihtimalle de ondandır."

Öte yandan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa seferleri iptal edildi.