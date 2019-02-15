Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Saat 19.14'te olan depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

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