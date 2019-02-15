Son Dakika Haberleri: Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

9 dakika önce

Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Saat 19.14'te olan depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:55 

Ekonomi
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