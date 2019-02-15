Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
9 dakika önce
Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Saat 19.14'te olan depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:55
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