Marmara'da Balıkçılar Denizden İstediğini Alamıyor"
1 saat önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Sezon başında güzel palamut oldu ve balıkçılarımızın yüzü güldü.
Tekirdağ Süleymanpaşa
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Sezon başında güzel palamut oldu ve balıkçılarımızın yüzü güldü. Ama son bir iki aydır Marmara
'da balıkçılar denizden istediğini alamıyor." dedi.
Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun Marmara'da ki balıkçılar için durgun geçtiğini söyledi.
Marmara'da umduğunu bulamayan balıkçıların avlanmak için Karadeniz
'e gittiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Diğer yıllara göre bu sene sezona iyi başladık. Sezon başında güzel palamut oldu ve balıkçılarımızın yüzü güldü. Ama son bir iki aydır Marmara'da balıkçılar denizden istediğini alamıyor. Bu sene Marmara balıkçılar için verimli değildi. Karadeniz'de bu yıl güzel balıkçılık oluyor." diye konuştu.
Pehlivanoğlu, denizlerde bolluğun artmasının balıkçıları sevindireceğini belirterek şunları kaydetti:
"Marmara'da balık bu yıl çok olmadı o yüzden balık fiyatları da burada biraz yüksek. Karadeniz'de bu yıl balık diğer yerlere göre boldu. Bizim buradaki gırgır tekneleri avlanmak için Karadeniz'e gitti. Marmara'da bu yıl istavrit, palamut ve hamsi de sıkıntı yaşadık. Bakalım önümüzdeki zamanlar ne gösterecek. Bu tarafta şimdilik çok balık olmadığı için teknelerimiz Karadeniz'de avlanmaya devam edecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:34 Kaynak: AA
600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor
Meteorolojiden 3 Bölgeye Sağanak Yağış Uyarısı
2019 Oscar Adayları Açıklandı!
Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var