Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan paylaşım: 7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı - Son Dakika
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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan paylaşım: 7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı

04.10.2022 09:41

Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, "Dün gece Marmara Denizi'nde minimum 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" paylaşımında bulundu.

Marmara Denizi'nde dün gece saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Naci Görür, "Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" dedi.

YERİN 19.2 KM DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Kumburgaz fayı üzerinde saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19.2 km derinliğinde oluştu.

"DEPREM KÜÇÜK AMA YERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Bilim Akademisi üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Görür: 7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı, yeri bakımından önemli bir olay
YORUMLAR (1)
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Marmara Denizi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan paylaşım: 7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı - Son Dakika


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