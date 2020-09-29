Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı - Son Dakika

Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı

EGE Bölgesi'nin kuş cenneti olarak bilinen Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklığın ardından kuruyan göl tabanında oluşan çukurdan gelen fokurdama sesi, bölge halkında merak uyandırırken, jandarma çukur çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı, System.String[]

EGE Bölgesi'nin kuş cenneti olarak bilinen Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklığın ardından kuruyan göl tabanında oluşan çukurdan gelen fokurdama sesi, bölge halkında merak uyandırırken, jandarma çukur çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, neredeyse tamamen kurudu. Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara sınırları içerisinde bulunan gölün, kuruyan tabanında oluşan küçük çaplı bir çukurdan gelen ses ve yanıcı gaz ise merak uyandırdı. Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yetkililerin oluşan çukurdan gelen ses ve çıkan gazla ilgili araştırma yapmalarını beklediklerini söyledi.

Muhtar Ayyıldız, "Bizler bu gölde 20 yıl önce balıkçılıkla uğraşıyorduk. Bulunduğumuz alan da göl yatağıydı ve metrelerce su vardı. Gölde su olduğu zaman bulunduğumuz bu alan fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları çıkardı. Biz balıkçıklar da bu noktaya oksijen bol olduğu için balık da bol olur diye ağ atardık. Tabi aradan uzun yıllar geçti ve gölümüz kurudu. Kuruyan bu alan üzerinde zamanla hayvancılık yapılmaya başlandı. Bir süre önce gece saatlerinde buraya gelen çobanlar yerden bir ses geldiğini duymuş. Sesin geldiği noktayı belirlemişler ve ertesi gün bizlere haber verdiler. Biz de geldik gördük ki göl tabanında küçük bir çukur oluşmuş ve bu çukurdan yanıcı bir gaz geliyor. Birkaç gün önce bu çukurun içine plastik bir şişe attık ve bir süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı. Zehirli olduğunu düşündüğümüz bu gaz bizleri oldukça rahatsız etti. Daha sonra ise bir süreliğine çukura eğildik ve fokurdama sesini duyduk. Birkaç gündür gaz çıkışı yok ama toprağın sıcaklığı arttı. Ayrıca toprağın yapısında bozulmalar görüyoruz. Toprak farklı bir renk almaya başladı. Fokurdama sesi de her geçen gün artıyor" dedi.'JANDARMA ŞERİTLE ETRAFINI ÇEVİRDİ'Oluşan çukur ve koku nedeniyle jandarmaya bilgi verdiklerini belirten Ayyıldız, "Çıkan gaz ve fokurdama sesini duyduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma da kısa süre sonra gelerek çukurun etrafını şeritle kapattı. Şu anda net bir şekilde kazanda su kaynar gibi ses gelmeye devam ediyor. Bizler devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip bir anca önce inceleme yapmasını istiyoruz. Belki ülkemiz için hayırlı bir gelişme olacaktır" diye konuştu.

Mahalleliden Hasan Koç ise, "Çukurun oluşumu ve gelen sesin ardından jandarma burayı şeritle kapattı. Hem merak ediyoruz hem tedirginiz. Yetkililerin bir an önce bu bölgede araştırma yapmalarını talep ediyoruz. Bu bölgede daha önceleri tulumbalardan metan gazı çıktığını biliyoruz. Ama bu kez bir fokurdama sesi de mevcut" ifadelerini kullandı.


Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı
Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı

Marmara Gölü, Jandarma, Manisa, Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:14:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei