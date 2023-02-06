Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı

06.02.2023 12:49
Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bugün halen bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın da İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuzey yönlerden etkili olmaya devam ederek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-75 km/sa), İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yer yer hamleli (80 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları fırtına nedeniyle iptal edildi Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları fırtına nedeniyle iptal edildi İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle çınar ağacı caddeye devrildi Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle çınar ağacı caddeye devrildi

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Taha Akgül deprem sonrası yardım çağrısında bulundu: 40'a yakın güreşçi göçük altında kaldı
13:31 Kahramanmaraş'tan kahreden haberi Taha Akgül verdi: 40'a yakın güreşçi göçük altında
13:30 Son Dakika: 7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
13:25 Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz
13:19 Depremde enkaz altında kalan onlarca sporcu yaşam mücadelesi veriyor
13:05 Deprem sırasında oluşan dev yarıklar TAG Otoyolu'nda seyir halindeki araçları yuttu
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor
13:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız yaşamını yitirdi
13:00 Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 14:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement