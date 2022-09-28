17 yaşındaki bilgisayar korsanı Marmara Üniversitesi'ni hackledi! - Son Dakika
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17 yaşındaki bilgisayar korsanı Marmara Üniversitesi'ni hackledi!

28.09.2022 14:14
17 yaşındaki bilgisayar korsanı Marmara Üniversitesi'ni hackledi!

Marmara Üniversitesi, 17 yaşındaki YUBA rumuzlu bir bilgisayar korsanı tarafından hacklendi. İşte detaylar...

Teknoloji çağının en büyük riskleri arasında yer alan güvenlik açıkları nedeniyle birçok şirket ve kurum bilgisayar korsanları tarafından hedef alınıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise Marmara Üniversitesi sistemleri 17 yaşındaki bilgisayar korsanı tarafından hacklendi.

Marmara Üniversitesi hacklendi: Bilgisayar korsanı iyi niyetli(!) çıktı!

Bugün KVKK tarafından yayınlanan bilgilere göre Marmara Üniversitesi hacklendi. 15 Eylül'de yaşanan ilginç olayda 17 yaşındaki YUBA rumuzlu genç bilgisayar korsanının üniversitenin internet sitesinde keşfettiği bir açık üzerinden veri sistemine sızarak 3 yeni hesap oluşturduğu ve 5 bin 698 kişinin bilgilerinin aldığı ortaya çıktı.

17 yaşındaki bilgisayar korsanı Marmara Üniversitesi'ni hackledi!

YUBA rumuzlu hacker tarafından SMS üzerinden üniversite yetkililerine şu mesajı gönderdiği söylendi:

"Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack'ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın."

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Şu an için YUBA olarak bilinen hackerın kimliği bilinmiyor. Ayrıca göndermiş olduğu mesajda yaşı dahil söylediği diğer şeyleri de teyit etmek güç. Bununla birlikte, KVKK'nın belirttiğine göre 5 bin 698 kişinin verisini de yasal olmayan yollar ile ele geçirmiş durumda.

Buna ek olarak, şirketlerin veya devlet kurumlarının web sitelerinde veya sistemlerinde bir açık keşfedildiği zaman buradan faydalanmak yerine açığı yetkililere bildiren bilgisayar korsanları iyi niyetli sayılıyor. Sisteme sızarak binlerce insanın verisini çalanlar değil. Zaten yaşını ve kimliğini doğrulamanın bir yolu da yok.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Marmara Üniversitesi, Bilgisayar, Eylül, KVKK, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 17 yaşındaki bilgisayar korsanı Marmara Üniversitesi'ni hackledi! - Son Dakika

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